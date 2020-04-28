Апрель 28th, 2020

Россия уверенно входит в состояние кризиса. Населению затянуть ремни

Россия одновременно оказалась одной из главных жертв обвала энергетических рынков, и страной по полной хлебнувшей бед, связанных с эпидемией коронавируса, легкого выхода из мирового кризиса ей определенно не грозит.

Первый этап – это постепенное сползание экономики в рецессию, падение спроса на сырье и товары, в результате чего бюджет получает большой дефицит, а доходы населения сокращаются, – говорит эксперт. – Этот этап погружения в кризис происходит сейчас, усиленный практической остановкой экономики.

Далее (в летний период) последует финансовый кризис, вследствие массовых неплатежей населения и бизнеса.

Третий этап (предположительно, осенью) – это экономический кризис, дефолт государства в части социальных обязательств.

Курс национальной валюты определяется двумя факторами – ценой на нефть и активностью Центробанка по его поддержанию. Последний всецело зависит от объема имеющихся у него валютных резервов и ситуации с наполнением бюджета. В случае опасности возникновения большого бюджетного дефицита ЦБ может, не задумываясь, пожертвовать курсом национальной валюты.

Одним из главных вопросов, задаваемых россиянами, является судьба их личных сбережений. Многие из них, в условиях развивающегося кризиса, опасаются за свои вклады в российских банках. Судя по комментариям некоторых аналитиков, при определенных условиях такие опасения не беспочвенны.

На днях несколько высокопоставленных чиновников и банкиров, включая главу Сбербанка Германа Грефа, заявили, что вкладчикам банков не стоит опасаться за свои вклады. Но, как это часто бывает в России, после подобных заявлений обеспокоенность населения относительно судьбы своих вкладов возрастает в разы.

В переводе на русский это означает, что вклады населения в банках могут быть заморожены или трансформированы в облигации ради поддержки экономики и государства.

В России, по мнению экспертов, последствия мирового кризиса будут тяжелее и дольше, поскольку спрос на сырье (основной источник пополнения бюджета РФ) будет восстанавливаться очень долго.