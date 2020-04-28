Апрель 28th, 2020

Новая власть Украины отменила безвиз, пока неофициально

Новая власть Украины отменила безвиз. Оставлять Украину можно только для посещения родственников, проживающих в странах ЕС

Кабинет министров временно запретил Украинской выезжать за границу с целью работы, сохранив возможность покинуть страну через наземные пункты пропуска только для посещения родственников, проживающих в странах Европейского Союза.

Об этом сообщил посол Эстонии в Киеве каймой Кууск, передает ERR.

«Финляндия хотела ввезти сезонных работников, всего 14 тыс. человек. Были длительные переговоры, и в конце Финляндии удалось уговорить Украину. Однако после доставки первых 200 человек в Хельсинки правительство Украины запретило дальнейшие чартерные рейсы, и сезонных работников больше за границу не выпускают », — сказал он.

Посол добавил, что если в какой-то конкретной стране ЕС у украинцев есть родственники, то еще можно уехать. Наземные пункты пропуска открыты, и можно выехать в Польшу, Румынию, Венгрию, а также Словакию.

Напомним, что после введения чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса в Украину пришлось вернуть около миллиона человек из разных стран. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что эти люди должны остаться дома и способствовать развитию национальной экономики.

Кайма Кууск также добавил, что запрет на выезд сезонных работников установлено без конкретной даты. Также известно, что один рейс с украинскими сезонными рабочими уже прибыл в Финляндию. Так, 23 апреля, на заработки в эту страну приехали около 200 наших сограждан.

https://glavcom.ua/news/kabmin-zaboroniv-ukrajincyam-vijizhdzhati-z-krajini-na-zarobitki-676214.html