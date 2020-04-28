Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Издание, ссылаясь на материалы Объединенной следственной группы (JIT), которая ведет международное расследование авиакатастрофы, пишет, что в деле генерал проходил под псевдонимом «Владимир Иванович». Источники «Би-би-си» рассказали, что за этим именем может скрываться действующий первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака.

Эти данные подтвердила и расследовательская группа Bellingcat.

«Би-би-си» также пишет, что в опубликованных следователями телефонных переговорах представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) называли Владимира Ивановича командиром всей операции, проводимой на востоке Украины. Кроме того, руководитель боевиков Игорь Стрелков говорил, что подчинялся приказам Владимира Ивановича.