Апрель 26th, 2020

Водители депутатов Госдумы заразились коронавирусом.

С коронавирусной инфекцией госпитализированы четверо водителей, развозящие депутатов Госдумы, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в нижней палате парламента РФ.



По данным собеседника агентства, сначала заболели водители в гараже управделами.



Ранее депутат Госдумы от фракции КПРФ, председатель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что проходит лечение от COVID-19. Он рассказал «Интерфаксу», что, вероятно, заразился от своего водителя, который также болен. Кроме того, ранее источник сообщил, что с подозрением на коронавирус госпитализирован другой депутат от КПРФ Дмитрий Новиков.



Число заболевших коронавирусом на РФ превысило 74 тысячи. За последние сутки за поребриком зарегистрировано еще 5966 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием.



Общее число зараженных по стране достигло 74 588 человек. Суточный прирост составляет +8,7%.



Новые случаи выявлены в 83 регионах, в Москве — 2612 новых заболевших COVID-19. Всего в Москве 39 509 выявленных диагнозов.



Новые случаи, в том числе, регистрировались в Московской области (605), Петербурге (215), в Мурманской области (193).