Апрель 26th, 2020

Под льдами Южного полюса обнаружен остров

Ученым стало известно о неизвестном острове рядом с берегами Антарктиды еще в 2014 году. И некоторое время назад специалисты официально подтвердили то, что он действительно существует.

Они подчеркнули, что климатические изменения серьезно повлияли на Антарктиду, и в этом регионе за последние годы существенно поднялась средняя температура воздуха. Более того, ученые отметили, что Антарктида больше других регионов пострадала от глобального потепления.



Остров Сиф был обнаружен на западе от Антарктиды. Ученые считают, что он начал формироваться во время стремительного таяния ледника Пайн-Айленд. Однако формирование этой части суши занимало очень много лет. В 2014 году крошечный остров был обнаружен при помощи спутника, и полученные снимки были переданы в американское космическое агентство НАСА. Последние 6 лет ученые наблюдали за тем, как формируется новая часть суши. Сообщается, что сейчас протяженность острова достигает уже 400 км.



Однако из-за низких температур остров по-прежнему практически полностью покрыт ледниками, а недавно на нем поселились пятнистые тюлени. В ближайшее время исследователи займутся изучением появившегося острова, чтобы понять, как земля под льдом Южного полюса реагирует на климатические изменения.