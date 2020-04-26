Апрель 26th, 2020

Мэры 16 украинских городов предупреждают правительство о критической ситуации в энергетике из-за восстановления импорта российского тока

Мэры 16 украинских городов обратились к премьер -министру Шмыгалю с открытым письмом.

Мэры призвали премьер-министра не допустить социального взрыва в городах из-за закрытия угледобывающих предприятий и тепловых электростанций и срочно принять меры для решения проблемы задолженности за электроэнергию, провести разъяснительную кампанию о необходимости своевременной 100% оплаты за потребленную электроэнергию и коммунальные услуги, а также остановить импорт тока из России и Беларуси для обеспечения заказами отечественных энергетиков и шахтеров.

Об этом говорится в обращениях к премьер-министру голов Павлограда, Курахово, Терновки, Энергодара, Ладыжина, Першотравенска, Доброполья, Белицкого, Новодонецка, Мироновського, а также председателей ОТО – Богдановской, Вербковськой, Зеленодолской, Николаевской, Каменко-Бугской, Павлоградского района.

Так, мэр Павлограда отметил, что к критической ситуации в энергетике привело восстановление импорта российского тока. Как следствие, в стране накопились рекордные запасы собственных энергоресурсов, что вызвало цепную реакцию: уменьшение производства электроэнергии теплоэлектростанциями приводит к уменьшению спроса на украинский уголь, а это в свою очередь побуждает угледобывающие предприятия к снижению собственной добычи, сокращению работников и даже закрытию отдельных шахт.

В частности, с 20 апреля была приостановлена работа объединения «Павлоградуголь».