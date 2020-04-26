Апрель 26th, 2020

Италия запретила вьезд туристов до конца года





Правительство Италии приняло решение,которое убьет туристический бизнес страны. И тем не менее границы будут закрыты для туристов до конца года. Об этом в интервью сообщил министр культуры и туризма Италии.



По его словам, принятие решения об открытии границ будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства.



В то же время чиновник допустил, что в мае удастся открыть музеи и основные достопримечательности страны, которые прекратили принимать посетителей из-за пандемии коронавируса. В этой связи он, в частности, упомянул Колизей и Помпеи.



На сегодняшний день число жертв COVID-19 в Италии достигло 25 969 человек. Общее число случаев заражения в стране составляет 192 994. Страна занимает по этому показателю третье место, уступая США (924,5 тысячи) и Испании (223,7 тысячи).