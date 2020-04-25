Апрель 25th, 2020

В Египте впервые обнаружен саркофаг дочери известного фараона

В Египте впервые обнаружен саркофаг дочери известного фараона — по мнению археологов, захоронение относится к периоду поздних династий.

Саркофаг нашли случайно, когда вскрывали общирное древнее кладбище. По словам исследователей, саркофаг был аккуратно уложен на землю и в нем обнаружилди достаточно много сокровищ той давней эпохи.

В длину саркофаг был 1,75 метра, его вырезали из одного ствола платана, после чего его покрыли побелкой и слоновой костью, покрасив в пурпур.

На момент смерти девочке было 15 или 16 лет, но мумия очень плохо сохранилась. При этом на ушах похороненной девочки археологи заметили две серьги, которые были изготовлены в форме спирали. По предварительной версии, они были медными.