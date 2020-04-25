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Экс-посол США в Украине считает,что пандемия может помочь избавиться от Путина на Донбассе

путин на донбассеЭкс-посол США в Украине, руководитель центра Евразии Атлантического Совета  Джон Хербст считает, что пандемия может стать поводом для дискуссии касаемо окончания Кремлем своей гибридной войны на Донбассе.  Такая точка зрения была озвучена в рамках видеоконференции Киевского форума по безопасности.

Хербст пояснил, что россияне  не заинтересованы в Донбассе как части России.

«Они не имеют никакого подобного интереса к Донбассу: московская агрессия на Донбассе – это политическое бремя для Путина. Так что, в конце концов, ему придется уйти оттуда на условиях украинского суверенитета. Это может быть началом настоящей дискуссии в Москве по поводу этого», — сказал дипломат.

Более того, он рассказал о двух причинах, почему нужно именно сейчас остановить российскую агрессию. По мнению Хербста, во-первых, это пандемия, которая оказалась очень большой проблемой для РФ, и до конца неясно, может ли Кремль с ней справиться, так как Путин не знает, что делать.

Более того, результатом пандемии стало сильное глобальное падение спроса на нефть, а российская экономика является зависимой от углеводородов, которые составляют огромную долю экспортных поступлений Кремля.

Tags: , , , | Category: Новости, Политика, Россия, Украина ﻿
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1 comment to Экс-посол США в Украине считает,что пандемия может помочь избавиться от Путина на Донбассе

  • Анатолий
    04/25/2020 at 13:17

    Как по мне так пусть эта тварь / путин / здохнит вмести с лугандоновцами.Як кажуть у нас на Украини БАБА З ВОЗА — КОБЫЛИ ЛЕГЧЕ.

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