Апрель 25th, 2020

Экс-посол США в Украине считает,что пандемия может помочь избавиться от Путина на Донбассе

Экс-посол США в Украине, руководитель центра Евразии Атлантического Совета Джон Хербст считает, что пандемия может стать поводом для дискуссии касаемо окончания Кремлем своей гибридной войны на Донбассе. Такая точка зрения была озвучена в рамках видеоконференции Киевского форума по безопасности.



Хербст пояснил, что россияне не заинтересованы в Донбассе как части России.

«Они не имеют никакого подобного интереса к Донбассу: московская агрессия на Донбассе – это политическое бремя для Путина. Так что, в конце концов, ему придется уйти оттуда на условиях украинского суверенитета. Это может быть началом настоящей дискуссии в Москве по поводу этого», — сказал дипломат.



Более того, он рассказал о двух причинах, почему нужно именно сейчас остановить российскую агрессию. По мнению Хербста, во-первых, это пандемия, которая оказалась очень большой проблемой для РФ, и до конца неясно, может ли Кремль с ней справиться, так как Путин не знает, что делать.

Более того, результатом пандемии стало сильное глобальное падение спроса на нефть, а российская экономика является зависимой от углеводородов, которые составляют огромную долю экспортных поступлений Кремля.