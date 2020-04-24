Апрель 24th, 2020

Чемпионка UFC с Кыргызстана нанесла серьезную травму Холли Берри в процессе сьемок фильма

Берри выступила режиссером фильма «В синяках», а также исполнила главную роль бойца смешанных единоборств. Валентина Шевченко сыграла ее соперницу.

Валентина родилась в Киргизии, много лет жила в Перу, тренируется в США и Таиланде. По словам Шевченко, у нее есть и российское гражданство. В UFC Валентина выходит под флагом Киргизии.

По словам Берри, во время съемок она получала травмы, но они ее не остановили.

» В этом фильме я дерусь с настоящей чемпионкой UFC — Валентиной Шевченко, «— отметила Берри. —» Она должна была нанести несколько настоящих ударов, и я должна была их по-настоящему отразить, и это по-настоящему привело к переломам некоторых костей. Она — монстр, но при этом лучший учитель, лучший товарищ по съемкам и лучший партнер по поединку.

Она сделала съемки очень реалистичными. Иногда я чувствовала, что действительно дерусь. Например, судья, который был в фильме, является настоящим судьей, и он пару раз сказал: «Чуваки, я думал, что смотрю настоящий бой». Валентина привнесла аутентичность в наши боевые сцены».-продолжила Холли.

«Это было что-то случайное, поворот на другую сторону или что-то в этом роде. Я контролировала себя во всех движениях. Даже когда я изображала, что сильно бью, я била несильно. Это не было чем-то специальным с моей стороны, это был просто неправильный ход.

В боевых искусствах, даже когда ты пытаешься максимально защитить себя, травмы все равно происходят. Касаться друг друга мягко было непросто. Даже когда ты изображаешь удар, ты же все равно его наносишь. Да, ты не бьешь на 100 процентов, но удар все равно получается достаточно мощным.»-в свою очередь прокомментировала чемпионка.