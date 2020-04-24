Апрель 24th, 2020

Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за руб

Правительство Чехии разрешило своим гражданам с 24 апреля выезжать за границу, в том числе на отдых в другие страны. С этого же дня отменен запрет на свободное перемещение по Чехии, объявил министр здравоохранения страны Адам Войтех.

Кроме того, Чехия ослабила запрет на въезд иностранцев, чтобы допустить в страну студентов и тех, кто въезжает по деловой визе.

Граждане Чехии и иностранцы при въезде в страну будут должны предоставить отрицательный тест на коронавирус или провести 14 дней на карантине.

Чехия — первая страна Евросоюза, объявившая об открытии своих границ.

Одновременно с этим гражданам Чехии разрешили собираться группами до 10 человек (до этого — только двум людям). С 27 апреля по плану правительства будет возобновлено обучение в вузах Чехии, откроются магазины площадью до 2500 квадратных метров, фитнес-центры и библиотеки. С 11 мая, как ожидается, начнут работать ТЦ и парикмахерские, с 25 мая — рестораны и отели.

Власти Чехии отметили, что послабления могут отменить, если ситуация с коронавирусом ухудшится.