В России колоссально подорожали все продукты питания

Потребительские цены на продукты питания в России повысились в марте 2020 года на 1,1% в сравнении с предыдущим месяцем, а с начала года — на 2,7% (к декабрю-2019).

При этом в странах Евросоюза цены на продукты питания выросли в марте на 0,3% к февралю (в 3,7 раза слабее, чем в России) и на 1,8% за I квартал текущего года, следует из материалов Федеральной службы государственной статистики.

Как констатирует ведомство, в прошлом месяце среди стран ЕС наиболее значительный прирост потребительских цен на продукты питания по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен в Румынии (1,8%), Бельгии (1,6%), Венгрии (1,2%); за период с начала 2020 года — в Венгрии (5,3%), Румынии, Польше, Чехии, Болгарии (3,3-3,8%).

В отдельных странах цены на продукты снизились. Наиболее заметное снижение по сравнению с предыдущим месяцем наблюдалось на Кипре и в Эстонии (на 1,6% и 1,2% соответственно).

В целом, потребительские цены в России поднялись в марте 2020 года на 0,6% относительно предыдущего месяца, а с начала года — на 1,3%.

При этом в странах Евросоюза в марте была зафиксирована инфляция в 0,5% (к февралю), а в целом за I квартал цены уменьшились на 0,1%.

Росстат указывает, что в прошлом месяце в большинстве рассматриваемых стран наблюдалось снижение потребительских цен по сравнению с предыдущим месяцем, во многих оно было довольно значительным. Так, в Италии цены стали ниже в среднем на 1,8%, в Испании, на Мальте, в Греции, Нидерландах, Швеции, Бельгии ­— на 1,1-1,4%.

Добавим также, что за минувший год потребительские цены в России выросли на 3% (декабрь к декабрю-2018). Таким образом, 3%-ная инфляция в 2019 году стала вторым самым низким значением этого индикатора за всю историю современной России. Абсолютный минимум был зафиксирован по итогам 2017 года — 2,5%, а в 2018 году цены повысились на 4,3%.