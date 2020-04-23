Апрель 23rd, 2020

Сегодня ночью украинцы могут увидеть звездопад Лириды

Сегодняшняя ночь станет знаковой для любителей астрономии. С территории Украины можно будет наблюдать за звездопадом Лириды.

Свое название метеоритный дождь получил благодаря созвездию Лиры, так как радиант (кажущийся источник метеоритов) потока расположился недалеко от нее. Интенсивность падения может составлять 10-20 метеоров в час. Самым лучшим временем для того, чтобы увидеть падающие звезды, считаются утренние, предрассветные часы.

Если в ближайшие ночи небо будет чистым и ясным, то за звездопадом можно будет наблюдать даже не вооруженным глазом. Лучше всего метеоритный поток можно будет разглядеть в сельской местности, вдали от городов, где нет никакого освящения.

«Есть определенное облако мелких частиц, которые остались после кометы. И вот когда Земля пересекает орбиту этих частиц, тогда мы собственно наблюдаем звездопад», — рассказывает специалист.

Поток метеоритов Лириды является одним из самых старейших звездопадов, за которыми можно наблюдать с Земли. Астрологи считают, что в период метеоритных потоков энергетическое состояние человека повышается, он чувствует прилив сил.