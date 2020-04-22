Апрель 22nd, 2020

В Запорожье и Мелитополе местные предприниматели вышли на акции протеста

Жители Запорожья и Мелитополя вышли на акцию протеста. Их беспокоит затянувшийся карантин и его влияние на все сферы жизни и бизнеса.

Суть жалоб людей заключается в том, что они на сегодняшний день вынуждены выживать и, не приняв во внимание ограничительные меры, все-таки вышли на митинг или на автострайки. Ролик соответствующего содержания выложил на своей странице в социальной сети Facebook местный депутат . В частности, на кадрах видно, что предприниматели остановились колонной авто в центральной части города, и в то же самое время они начали сигналить в знак протеста.



Относительно города Мелитополя, то там для участия в митинге вышли сотрудники рынков. При этом они вступили в спор с полицией и жаловались на то, что их довели до отчаяния, так как лишили какой-либо финансовой поддержки. Но даже несмотря на задержание самых активных участников протеста, люди не спешили расходиться и сознательно нарушали запрет на массовые собрания.



Напомним, что еще 17 марта, в начале карантина, в городе Запорожье торговцы местных рынков провели бунт против жестких ограничительных мер, которые ввела местная власть.