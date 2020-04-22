Апрель 22nd, 2020

Сын Синди Кроуфорд показал свою «странную» девушку

Пока дочка супермодели 1990-х Синди Кроуфорд эффектная красотка 18-летняя Кайя Гербер показывает в Сети, как карантинит с домашним любимцем щенком, ее старший брат, модель 20-летний Пресли, похоже,закрутил страстный роман.

В Инстаграм юный красавец выставил фото со своей новой пассией моделью Сидни Брук.

В кадре страстная парочка целуется. К слову, Сидни выглядит несколько необычно, поскольку надела на голову бандану, а половину ее лица закрывают солнцезащитные очки.

«Бонни и Клайд», — лаконично подписал фото Пресли.