Апрель 22nd, 2020

Пандемия коронавируса: почти 90 тысяч новых больных за сутки



Общее число умерших в мире от COVID-19, по состоянию на 22 апреля, составляет 178.471 человек, инфицированных — 2.582.529; 695.324 человека выздоровели. Таким образом, за последние сутки скончалось около 7 тысяч носителей вируса, заражение выявлено еще у порядка 88 тысяч.



Наибольшее число погибших — свыше 45 тысяч — в Соединенных Штатах. За ними следуют Италия (24.648), Испания (21.717), Франция (20.796) и Великобритания (17.337).



В Израиле, по состоянию на утро 22 апреля, количество подтвержденных случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 составляло 14.326 (+443 за последние сутки). С начала эпидемии от коронавируса в стране умерли 187 человек (+10). Еще двое израильтян скончались за границей. Возраст скончавшихся — от 29 до 100 лет.

https://www.9tv.co.il/item/13088