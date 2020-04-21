Апрель 21st, 2020

Британия арестовывает активы россиян. Кипр и Саудиты готовы помочь





В Британии начались административные аресты недвижимости, принадлежащей гражданам РФ. Об этом заявил белорусский оппозиционный политик Владимир Мунякин. Представители саудовских банков также ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций с РФ.



«Эмиграционные власти готовят списки русских граждан для депортации из Британии. Высылка затронет в первую очередь членов семей российских бизнесменов и чиновников: жен и детей, обучающихся в Британии», — сообщает В. Мунякин, передает ИА Реалист.

Мунякин утверждает, что «представители саудовских банков ведут консультации на предмет замораживания активов и транзакций с России (сейчас основной поток вывода денег идет через КСА)».



По его словам, власти Кипра обещают поддержать «любые действия Британии против России».



«Речь идет о лишении кипрского гражданства российский олигархов и чиновников, получивших его по инвестиционной программе (закон это допускает), а также об инициации расследования о происхождении их средств, находящихся в банках Кипра», — пояснил Мунякин.



Политик также ссылается на экстренное заседание у президента США Дональда Трампа, которое состоялась в начале апреля с участием представителей Великобритании, Израиля, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Франции, Германии, Швейцарии, Норвегии, Канады, Кипра, Италии, Японии, Нидерландов, Швеции и ООН.



