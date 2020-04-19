Апрель 19th, 2020

Известный журналист назвал СБУ бесполезным органом ,который слишком дорого обходится стране

Известный телеведущий на своей странице в «Фейсбук» раскритиковал работу украинских правоохранительных органов на таком важном направлении, как борьба с коррупцией. Телеведущий и журналист иронично отметил, что пока все заняты борьбой с эпидемией коронавируса, в государстве есть группы людей, которые и днем и ночью, не останавливаясь, делают порученное им дело государственной важности.



Ведущий добавил, что это структуры, названия которых, как правило, состоят из трех букв — СБУ, САП, ГБР. Журналист напомнил, что в СМИ появилась информация о возвращении этими органами в государственный бюджет немногим более 14 тысяч гривен — данные средства были конфискованы у лиц, осужденных за коррупционные преступления.



Бизнесмен обращает особое внимание на данную сумму. Эти средства были перечислены в казну за первый квартал текущего года.

Получается, что ежемесячно люди, тратящие на собственное содержание десятки миллионов долларов, возвращали в государственный бюджет по 5 тысяч гривен. Это означает, что на самом деле данные органы попросту бесполезны, и на практике они занимаются вовсе не борьбой с коррупцией, а устранением политических конкурентов действующей власти.