Апрель 18th, 2020

Дочь Майкла Джексона сыграет Иисуса

Пэрис Джексон предстала в образе Иисуса с пирсингом в носу.

Недавно стало известно, что 22-летнюю дочь Майкла Джексона Пэрис выбрали на роль Иисуса в предстоящем фильме Habit. В нем также снимаются Белла Торн и Гэвин Россдэйл. Торн также выступит одним из исполнительных продюсеров фильма.

Согласно пресс-релизу, фильм рассказывает о «смышленой тусовщице с фетишем Иисуса», которая втягивается в жестокую сделку с наркотиками и решает выпутаться из ситуации, маскируясь под монахиню.

Дата выхода фильма еще не объявлена, хотя сейчас он находится в постпродакшн. Режиссером фильма является Джанель Ширтклифф, а сценарий написан Ширтклифф и Суки Кайзер. На опубликованном кадре Пэрис предстала в образе Иисуса с растрепанными волосами до плеч и пирсингом в носу.

Пэрис Джексон уже снималась в кино. Самой заметной стала ее роль в слэшере Scream: Resurrection. Она также работает моделью и играет в группе The Sunflowers, где играет и ее парень Гэбриел Гленн. Прошлым летом они вместе появились на премьере фильма «Арахисовый сокол» в Голливуде и спровоцировали слухи о помолвке: публика заметила у них одинаковые кольца на пальцах. Но инсайдер сообщил, что эти двое пока не помолвлены.