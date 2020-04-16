Апрель 16th, 2020

В океане обнаружено самое большое в истории животное

Институт океанологии Шмидта поделился результатами экспедиции судна Falkor к рифам Западной Австралии, в ходе которой были обнаружены новые виды морских животных (в том числе 47-метровая сифонофора) и целый ряд существ, которых раньше не видели в этом регионе. Образцы находили и собирали с помощью робота SuBastian на глубине до 4500 метров.

Falkor — научно-исследовательское судно Института океанологии Шмидта, на котором ученые из разных стран изучают глубины вод Австралии и Тихого океана. Помогает им в этом робот SuBastian, который оборудован камерой 4K, а еще умеет бережно собирать, всасывая или загребая, различные образцы с глубины до 4500 метров.

SuBastian Исследователи наблюдают за гигантской сифонофорой с помощью камеры SuBastian

Исследователи из Музея Западной Австралии во главе с Неридой Вилсон (Nerida Wilson) совершили на Falkor экспедицию к Нингалу, коралловому рифу в Индийском океане. SuBastian погружался 20 раз и провел на глубине 181 час. Ученые обнаружили и собрали существ, часть из которых раньше не находили в водах Австралии, а часть вообще относится к новым видам — по оценкам ученых, среди собранных образцов есть до 30 новых видов (точное число станет ясно, когда ученые вернутся в лаборатории, тщательно изучат и опишут найденные экземпляры). После экпедиции некоторые образцы выставят в Музее Западной Австралии.

Глубоководные существа, которые обнаружили и собрали в ходе экспедиции Одна из самых удивительных находок — огромная сифонофора рода Apolemia. Ее длина превышает 45 метров, ее называют одним из самых больших животных на Земле. На самом деле, это колония из тысяч крошечных зооидов, которые объединяются и ведут себя, как единый организм. Еще одно открытие — другое гидроидное, красное животное с веером щупалец, которое прикреплено ко дну стебельком длиной около метра.

Ученые рассматривают новое гидроидное с помощью камеры SuBastian

Кроме сифонофоры, ученые обнаружили большие сообщества стеклянных губок, а также впервые увидели в Западной Австралии биолюминисцентного осьминога Танинга, морских огурцов и других моллюсков. Трансляции с камеры SuBastian и видео лучших моментов с комментариями исследователей выкладывают на YouTube-каналеИнститута Шмидта.

Снимки из глубины океанов не менее прекрасны, чем космические