Бобры нашли сумку с украденными в казино долларами и построили из них плотину

Эта невероятная и в то же время забавная история произошла в США. Несколько лет назад ограбление казино в Гринсбурге, штат Пенсильвания, прошло удачно для похитителей: им удалось вынести приличную сумму денег и спрятать их за городом. Преступники рассчитывали вернуться за ними спустя некоторое время, но…«клад» обнаружили бобры. Животные решили, что долларовые купюры являются отличным строительным материалом, и принялись укреплять ими свою плотину.
Тем временем полиция напала на след грабителей, которые вынесли из казино около 70 000 долларов. В краже была замешана сотрудница казино, которая помогла нейтрализовать охранную сигнализацию. Конечно, девушка была не одна — ее сообщники помогли вынести деньги в трех сумках и вывезти их за пределы города. Преступники сознались в содеянном и указали на место, куда спрятали деньги. Стражи порядка направились в лесной массив и нашли тот ручей, где, по словам грабителей, те оставили похищенное. Но на месте оказалась лишь одна сумка с деньгами. Похитители были очень удивлены, ведь они оставили деньги на берегу и не возвращались за ними.
Полицейские тщательно обследовали прилегающую местность и обнаружили вторую сумку с деньгами, но следов третьей по-прежнему не было. Тогда они стали разбирать завалы старых стволов и веток на берегу ручья и, к своему удивлению, обнаружили среди веток долларовые купюры.
Оказалось, что это плотина бобров, которые и обнаружили спрятанные сумки. Их содержимое приглянулось хозяйственным грызунам, и животные решили использовать купюры в качестве строительного материала. Милые зеленые бумажки отлично подходили для утепления хатки и укрепления самой плотины, поэтому большая часть содержимого третьей сумки была использована. Грызуны даже не подозревали, сколько тысяч долларов ушло на ремонт плотины, и понятия не имели, какую ценность для людей представляли эти небольшие и такие удобные в использовании бумажки.Полицейские извлекли из бобровой постройки большую часть купюр, которые, конечно, намокли. Но владельцы казино были невероятно рады этой находке: после просушки они имели вполне приличный вид и могли дальше использоваться по назначению. Бобрам же после всей этой забавной истории пришлось восстанавливать свою плотину, ведь она была серьезно повреждена в ходе поисковой операции. Правда, на этот раз бюджет стройки был намного скромнее.
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