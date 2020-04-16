Бобры нашли сумку с украденными в казино долларами и построили из них плотину

Эта невероятная и в то же время забавная история произошла в США. Несколько лет назад ограбление казино в Гринсбурге, штат Пенсильвания, прошло удачно для похитителей: им удалось вынести приличную сумму денег и спрятать их за городом. Преступники рассчитывали вернуться за ними спустя некоторое время, но…«клад» обнаружили бобры. Животные решили, что долларовые купюры являются отличным строительным материалом, и принялись укреплять ими свою плотину.

Тем временем полиция напала на след грабителей, которые вынесли из казино около 70 000 долларов. В краже была замешана сотрудница казино, которая помогла нейтрализовать охранную сигнализацию. Конечно, девушка была не одна — ее сообщники помогли вынести деньги в трех сумках и вывезти их за пределы города. Преступники сознались в содеянном и указали на место, куда спрятали деньги. Стражи порядка направились в лесной массив и нашли тот ручей, где, по словам грабителей, те оставили похищенное. Но на месте оказалась лишь одна сумка с деньгами. Похитители были очень удивлены, ведь они оставили деньги на берегу и не возвращались за ними.