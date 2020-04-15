В России назвали санкции в условиях пандемии аморальными

Глава российского МИД Лавров дал онлайн-пресс-конференцию,в ходе которой назвал западные санкции аморальными.

По его словам, после того как западные партнеры подвели Москву, Россия сделала опору на собственные силы. При этом дипломат подчеркнул, что Россия не встает на путь изоляции и всегда открыта для сотрудничества.

Вспоминая события в Киеве в 2014 году, Лавров заявил, что Запад активно лоббировал сделку, подписанную экс-президентом Украины Виктором Януковичем с оппозицией. Однако когда сделку «растоптали», на Западе лишь развели руками: демократия восторжествовала. В результате, по версии МИД РФ, на Украине процветает экстремизм.

«Мы просто обязаны, учитывая то, как повел себя Запад после 2014 года, застраховать себя от повторения подобных эксцессов», – сказал Лавров.

Что касается односторонних санкций Евросоюза, то глава российского МИДа вообще считает их нелегитмными, так как они были приняты в обход Совбеза ООН.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Россия на коленях упрашивает Запад снять с нее санкции в условиях пандемии.