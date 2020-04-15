Апрель 15th, 2020

Ученые нашли способ восстанавливать сердце

Ученые нашли способ восстанавливать сердце, в том числе после инфарктов.

Биологи нашли ген, отвечающий за регенерацию сердца. Работа международной группы ученых из Великобритании, Германии и Австрии опубликована в журнале Nature Communications.

Клеточный цикл — процесс, в ходе которого клетки копируют сами себя, — строго контролируется организмом млекопитающих. Например, рак развивается, когда клетки начинают размножаться бесконтрольно.

Ключевую роль в этом процессе играет ген под названием Myc, который при большинстве раковых заболеваний становится гиперактивным. Поэтому его исследование является главным направлением деятельности ученых, которые пытаются остановить развитие раковых заболеваний.

В новом исследовании ученые анализировали активацию гена Myc на основе различных органов (сердца, почек и печени) в организме мыши. Активация гена привела к существенному увеличения числе клеток в этих органах.

Анализируя сердце мышей, исследователи пришли к выводу, что за гиперактивность Myc в этом органе отвечает белок Cyclin T1, который вырабатывается геном Ccnt1.

«Когда эти два гена были совместно сверхэкспрессированы в клетках сердечной мышцы взрослых мышей, мы увидели обширную репликацию клеток, что привело к значительному увеличению числа клеток сердечной мышцы. Это действительно захватывающе, потому что ученые давно пытаются заставить клетки сердца размножаться, но ни один из современных методов лечения болезней сердца не способен обратить вспять дегенерацию сердечной ткани. Все они только замедляют прогрессирование заболевания. Теперь мы обнаружили такой способ на мышиной модели.» — Кэтрин Уилсон, ведущий автор исследования

Открытие позволит ускорить восстановление сердца после приступов, в ходе которых мышца теряет множество клеток. Однако до начала тестирования метода на людях необходимо провести дополнительные эксперименты для оценки его безопасности, отмечают авторы исследования.