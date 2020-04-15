Апрель 15th, 2020

Билли Айлиш обьяснила происхождение интимного видео с ее участием

Известная молодая певица Билли Айлиш уже достаточно много натерпелась от своей популярности. Девушка очень впечатлительна и склонна к депрессиям,потому обычные для шоу-бизнеса,фейковые новости и негативные комментарии заставляют ее по настоящему переживать.

Не так давно в сети появилось интимное видео неизвестного происхождения,на котором девушка ,похожая на Билли,занимается сексом в поезде.

Это возмутило певицу,так как она никогда такого себе бы не позволила и такое видео наносит ущерб репутации девушки.

Билли сообщила,что ее раздражают девочки,которые покупают черно-зеленые парики,одеваются как звезда и даже нанимают охрану,чтобы хоть немного пожить ее жизнью.

» Они надевают зелено-черный парик и выходят куда-то, притворяясь мной. Некоторые извращаются по-крупному: нанимают охрану, заказывают дорогой автомобиль, чтобы пожить моей жизнью. Это дико бесит. Если они ведут себя, как идиоты, то другие думают, что это я идиотка. Это несправедливо. Я каждый день переживаю, что кто-нибудь что-нибудь вытворит, и все это увидят.» — отметила девушка в интервью