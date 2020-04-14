Апрель 14th, 2020

Харви Вайнштейну предъявили новое обвинение

Прокуратура Лос-Анджелеса предъявила голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну новое обвинение.

Напомним, ранее сообщалось, что Харви Вайнштейн переболел коронавирусом в тюрьме, где сейчас отбывает срок, к которому его приговорили в марте этого года.

Новое дело связано с изнасилованием, возможно, произошедшем в мае 2010 года.

Пострадавшую опросили в качестве свидетеля еще в октябре прошлого года. В прошлом месяце она предоставила следователям информацию, которая подтверждает, что нападение произошло в пределах десятилетнего срока исковой давности, – заявили в прокуратуре.

Также в сообщении говорится, что новое обвинение предусматривает потенциальное наказание в четыре года тюремного заключения.