Апрель 14th, 2020

Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима.

Президент Белоруссии подписал закон об упрощении визового режима с Евросоюзом.

«Ратифицировать соглашение между Белоруссией и Европейским союзом об упрощении выдачи виз, подписанное в Брюсселе 8 января 2020 года», — говорится в тексте.

Лукашенко также подписал закон о ратификации соглашения с ЕС о реадмиссии. В соответствии с ним стороны должны будут осуществлять обратный прием своих граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.

9 января Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима. Договоренности предполагают взаимное снижение стоимости виз до 35 евро, при этом срок максимально возможного пребывания граждан увеличится в два раза — до 180 дней в году. Для граждан Белоруссии уменьшается срок рассмотрения заявления на визу. Некоторые категории путешественников смогут получить многократные визы с более длительным сроком действия при меньшем количестве предоставляемых для подтверждения цели поездки документов.