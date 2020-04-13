Апрель 13th, 2020

Ученые выяснили, что перец чили способен защитить от заболеваний сердца





Ученые из Средиземноморского института неврологии Neuromed в Италии определили, что частое употребление перца чили может помочь снизить риск смертности от сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний.







В результате исследования, в котором приняли участие 23 тысяч человек, удалось выяснить, что процент смертности от сердечного приступа среди тех, кто регулярно употреблял перец раз в неделю, на 40% ниже. От заболеваний сосудов головного мозга — на 50% ниже.



“Интересен тот факт, что связь между снижением риска смертности и рационом питания не установлена”, — сообщил эпидемиолог Мария Лаура Боначио.



По словам ученого, перец чили защищает организм как тех, кто следует средиземноморской диете, так и тех, которые питаются не столь правильно.



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