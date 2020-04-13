Апрель 13th, 2020

Русские предлагают итальянцам 200 евро за хороший комментарий о Путине и российской «помощи»

Итальянское издание Repubblica рассказывает что Москва ведёт компанию подкупа итальянцев в целях пропаганды. Через мессенджер WhatsApp распространяется массовая рассылка с предложением рядовым итальянцам 200 евро за хороший видео комментарий о Путине, России и российской «помощи» Италии.

Издание пишет, что Кремль использует социальные сети и фальшивую спонтанность видео, подаваемых и размещаемых в сети, для дезавуирования запятнанного имиджа путинской России.

В кремлевской пропагандистской компании участвуют некоторые русские, живущие в Италии.

Русским жителям Италии предложено отправлять своим итальянским знакомым и друзьям предложение записать положительный видео комментарий и разместить его в Twitter, Facebook и Instagram.

Итальянцев просят «сказать что-то хорошее» о российской «помощи» и Путине на фоне скандала в связи с посылкой Москвой в Италию военных вирусологов под видом гуманитарной помощи.

Выяснилось, что на самом деле под видом помощи Италии Кремль организовал масштабную шпионскую операцию. СМИ прямо написали, что 80% поставок Москвы бесполезны для страны и это не более чем просто предлог попасть военным в страну.

Repubblica связалась с одной девушкой, которая разместила положительный отзыв о российской «помощи» и Путине в популярной среди молодежи соцсети TikTok. Девушка объяснила, что её попросил записать это видео её хороший друг. «Он сказал, что ему за это заплатят 200 евро».

Итальянская разведка заметила необычную активность в Твиттере после приземления в Италии самолетов с российской «помощи». Тогда в соцсети резко увеличилось количество постов с одним и тем же рефреном: «итальянцы благодарят Путина, «в отличие от Евросоюза нам помогает Россия», «именно русские нам помогли» и пр.