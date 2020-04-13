Апрель 13th, 2020

Крупнейший американский вертолет прошел испытания дозаправкой в воздухе

Специалисты Морской пехоты США провели испытания перспективного тяжелого транспортного самолета CH-53K King Stallion на дозаправку в воздухе. Как сообщает Defense Aerospace, проверки проводились в рамках завершающего этапа доводочных испытаний и были признаны полностью успешными.

King Stallion представляет собой глубокую модернизацию CH-53E. Разработка CH-53K, крупнейшего американского вертолета, ведется с 2006 года. Машина совершила первый полет в октябре 2015 года, а с 2018 года к предварительным летным испытаниям King Stallion приступила Морская пехота США.

Максимальная взлетная масса нового транспортного вертолета составляет 39,9 тонны. Машина может перевозить на внешней подвеске грузы массой до 12,2 тонны. Боевой радиус вертолета составляет около 200 километров. CH-53K, оснащенный тремя двигателями GE38-1B, способен развивать скорость до 315 километров в час.

Испытания CH-53K на дозаправку в воздухе проводились над Чесапикским заливом; их продолжительность составила 4,5 часа. Во время испытаний имитировалась дозаправка от самолета-заправщика KC-130J. В полете специалисты на борту вертолета оценили влияние аэродинамического следа самолета-заправщика на управляемость King Stallion.

Кроме того, были проведены проверки по присоединению заправочной штанги к топливному конусу «летающего танкера» KC-130J и отсоединению от него. При этом топливо на вертолет во время этих испытаний не перекачивалось. Все проведенные проверки были признаны успешными.

До конца 2020 года CH-53K должен пройти еще серию испытаний, а в 2021 году Морская пехота США приступит к опытной эксплуатации вертолета. Его принятие на вооружение также планируется на 2021 год.