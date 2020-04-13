Апрель 13th, 2020

COVOD-19 в мире: в Китае вторая волна, в США ЧП объявлено во всей стране



Число заболевших коронавирусом в мире приближается к двум миллионам (1,846.680), а число умерших перевалило за 114 тысяч. Ситуация в Италии в последние дни внушает надежду. Ежедневное число умерших там снизилось почти на 200. Вчера их был 431, что более чем в два раза меньше пиковых величин во второй половине марта.



Между тем после нескольких дней нулевого роста в Китае в последние сутки зафиксирован самый большой всплеск заболеваемости. 108 больных для миллиардного Китая это совсем немного, но в то же время это пик заболеваемости за последние пять недель. Пока неясно, можно ли говорить о второй волне коронавируса в Поднебесной.



В США число больных приблизилось к 560 тысячам, а умерших перевалило за 22 тысячи — это больше, чем в Италии. 11 апреля были идентифицированы 1514 новых случаев болезни. Вчера президент Трамп объявил чрезвычайное положение в штате Висконсин, единственный штат, в котором сохранялась привычная жизнь без ограничений.



Сложилась уникальная ситуация, когда во всех 50 штатах и экстерриториальных владениях США объявлено чрезвычайное положение. Объявление ЧП федеральными властями дает властям штатов доступ к федеральным средствам. Отдельные штаты сражаются друг с другом за медицинское оборудование, позволяющее спасать людей, в частности аппараты ИВЛ.



https://news.israelinfo.co.il/world/86008