Апрель 13th, 2020

Будете у нас на Колыме: Мыть золото вместо вахтовиков на Колыму отправят российских студентов

В Магаданской области возникла идея отправить на золотые прииски и рудники студентов. Они должны восполнить возникший недостаток в вахтовых рабочих, сообщает Сибирь.Реалии.







На Колыме приняты жесткие карантинные меры в связи с пандемией коронавируса. Батраков золотодобывающих предприятий теперь не пускают на одну вахту, а предлагают без отпусков отработать весь сезон. Это, по мнению властей, не позволит разносить инфекцию и привезти ее в Магаданскую область. Проводить полгода на Колыме многие вахтовики отказываются.



Идею запрячь студентов высказал главарь колонии С.Носов. Необходимость в студентах на добыче золота есть. Пахать они будут в период своих каникул. Будут ли это только стройотряды или поехать на прииски сможет любой желающий, пока неизвестно.



Студентов собираются в краткие сроки обучать добыче золота, работе с промышленным оборудованием и техникой. Участвовать могут не только учащиеся специализированных колледжей и вузов, но и все остальные. По мнению смотрящего Носова, первоначальными навыками золотодобычи овладеть несложно.