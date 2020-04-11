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Леди Гага сыграет главную роль в боевике Ридли Скотта

Леди Гага сыграет главную роль в криминальной драме Ридли Скотта

Новый проект Ридли Скотта расскажет об убийстве Маурицио Гуччи. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, студия MGM купила права на выпуск фильма в кинотеатрах, а главную роль в нём сыграет Леди Гага.

Сюжет будет основан на биографическом романе Сары Гей Форден, а над сценарием поработает Роберто Бентивенья. В центре сюжета окажется Патриция Реджани — супруга внука основателя знаменитого бренда Gucci. Жена Маурицио Гуччи оказалась в центре большого скандала, когда заказала убийство собственного мужа после развода.

Выход намечен на ноябрь 2021 года.

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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