Апрель 10th, 2020

В Нью-Йорке копают братские могилы для умерших от Covid-19.



Число случаев заражения коронавирусом в одном только штате Нью-Йорк превысило статистику любой другой страны мира. За последние сутки там выявлено 10 тысяч заболевших. Растет и количество умерших, поэтому морги не справляются с проблемой хранения тел.



В связи с этим власти Нью-Йорка пошли на вынужденные меры и отвели для временного захоронения кладбище на острове Харт, которое более 150 лет используется городом для тех, у кого нет родных или чьи семьи не могут оплатить похороны.



По данным мэрии Нью-Йорка, похороны на острове раньше проводились не чаще раза в неделю, теперь работа там останавливается только в выходные.



«Эта эпидемия — бесшумный взрыв, который накрыл общество и выбирает своих случайных жертв с особой жестокостью, все это похоже на то, что мы уже видели 11 сентября», — сравнил губернатор штата Эндрю Куомо нынешнюю ситуацию с терактами в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.