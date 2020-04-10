Девушки Бонда: Кто из актрис стал триумфатором, а кто – жертвой бондианы

Фильмы о Джеймсе Бонде выходят на экраны на протяжении уже почти 60 лет, за это время в ролях подруг главного секретного агента снялось более 50 актрис, среди которых были первые красавицы мирового кинематографа: Кароль Буке, Софи Марсо, Ева Грин, Моника Беллуччи и др. Но в их числе есть и такие актрисы, чьи имена после кратковременного звездного часа были навсегда забыты, а карьеры – разрушены, так как «подружек агента 007» на хорошие роли режиссеры звали нечасто. Это даже заставило журналистов говорить о «проклятии» девушек Бонда. Кто из актрис благодарит судьбу за эту роль, а для кого она стала клеймом – далее в обзоре.

Урсула Андресс

Урсула Андресс | Фото: kino-teatr.ru

Шон Коннери и Урсула Андресс в фильме *Доктор Ноу*, 1962 | Фото: vogue.ru

Самой первой девушкой Бонда в фильме 1962 г. «Доктор Ноу» стала швейцарская актриса Урсула Андресс. Позже ее называли самой лучшей девушкой агента 007, а ее появление в кадре «из пены морской» в достаточно откровенном для тех времен белом бикини – самым волнующим моментом в истории мирового кинематографа. В 1960-х гг. ее называли эталоном красоты и одной из самых желанных актрис. За кадром ее романы привлекали еще больше внимания – на протяжении 8 лет она состояла в отношениях с Жан-Полем Бельмондо, которого называла любовью всей жизни.

Жан-Поль Бельмондо и Урсула Андресс | Фото: stuki-druki.com

После бондианы Урсула Андресс снималась в десятках разных стран мира, в 1981 г. она даже снялась у Сергея Бондарчука в совместном проекте СССР, Италии и Мексики «Красные колокола», но повторить былого успеха ей так и не удалось. Ее единственной наградой стал «Золотой глобус» в 1963 г., врученный ей как лучшей дебютантке за фильм «Доктор Ноу». С каждым годом ей поступало все меньше и меньше новых предложений, а потом они и вовсе пропали. Для всех она так и осталась «девушкой Бонда». При этом ее популярность не угасала. Журнал «Максим» в 1995 г. признал ее «женщиной на все времена» и поместил ее фото на обложку.

Урсула Андресс тогда и сейчас | Фото: kino-teatr.ru

Онор Блэкман

Онор Блэкман и Шон Коннери в фильме *Голдфингер*, 1964 | Фото: kino-teatr.ru, stuki-druki.com

Еще одной подругой Бонда в исполнении Шона Коннери в 1964 г. стала Онор Блэкман в фильме «Голдфингер». Эта актриса запомнилась тем, что была одной из самых «возрастных» девушек агента 007 – во время съемок ей было 39 лет (а ее партнеру Шону Коннери – 34)! Однако и на тот момент, и в зрелые годы она выглядела намного моложе своих лет. Ее актерская карьера сложилась достаточно успешно, в ее фильмографии – работы в популярных теле- и кинопроектах «Мстители», «Коломбо», «Доктор Кто», «Мумия: Принц Египта», «Дневник Бриджит Джонс» и др., но мировую популярность ей принесла роль девушки Бонда, которая стала ее визитной карточкой.

Онор Блэкман тогда и сейчас | Фото: spletnik.ru

Дайана Ригг

Джордж Лэзенби и Дайана Ригг в фильме *На секретной службе Ее Величества*, 1969 | Фото: cosmo.ru, vokrug.tv

Этой актрисе посчастливилось сыграть единственную девушку Бонда, которую он повел под венец. Правда, день свадьбы оказался последним в ее жизни, и этот финал называли самым трагичным за всю историю бондианы. Слава актрисы была недолгой и быстро померкла. В кино ее карьера не сложилась, а вот на театральной сцене она преуспела.

Дайана Ригг тогда и сейчас | Фото: bigpicture.ru

Джейн Сеймур

Джейн Сеймур в роли девушки Бонда, 1973 | Фото: cosmo.ru

В 1973 г. девушку Бонда в исполнении Роджера Мура сыграла Джейн Сеймур. Для 22-летней актрисы эта роль стала одной из первых заметных работ в кино. После этого она много снималась, в основном, в сериалах и телефильмах, а самой известной ее ролью стала не девушка Бонда, а главная героиня популярного сериала «Доктор Куинн, женщина-врач». В ее арсенале – 2 «Золотых глобуса», премия «Эмми» и звезда на голливудской «Аллее славы».

Джейн Сеймур тогда и сейчас | Фото: spletnik.ru

Барбара Бах

Барбара Бах и Роджер Мур в фильме *Шпион, который меня любил*, 1977 | Фото: forbes.ru

Перед тем, как стать девушкой Бонда, американская модель и актриса Барбара Бах играла второстепенные роли в сериалах, и образ советской шпионки Ани Амасовой в фильме «Шпион, который меня любил» стал ее звездным часом. Но этим шансом в творческой жизни она не воспользовалась, чего нельзя сказать о ее личной жизни: через 4 года после съемок актриса вышла замуж за Ринго Старра, барабанщика группы «Beatles», и с 1986 г. в кино не снималась, посвятив себя заботам о семье. Несмотря на то, что роль девушки Бонда стала единственной яркой работой в ее фильмографии, актриса не раз высказывала свое отвращение к этому персонажу, называя его «шовинистом, использующим женщин как живой щит».

Барбара Бах тогда и сейчас | Фото: bigpicture.ru

Кароль Буке

Кароль Буке в фильме *Только для твоих глаз*, 1981 | Фото: cosmo.ru

В 1981 г. девушкой Бонда в фильме «Только для твоих глаз» стала французская актриса Кароль Буке. Ее называли обладательницей самых длинных ног за всю историю бондианы и одной из самых красивых подружек агента 007. Хотя эта киноработа принесла ей мировую популярность, сама актриса не считала ее значительной. Ее дальнейшая карьера сложилась успешно: партнерами Кароль Буке по съемочной площадке стали Адриано Челентано («Бинго Бонго») и Жерар Депардье («Слишком красивая для тебя»). Последняя работа принесла ей высшую французскую награду – премию «Сезар». На протяжении 20 лет Кароль Буке оставалась успешной и востребованной актрисой, сыграв более 50 ролей. Кроме того, она построила карьеру в качестве модели, став лицом известных брендов. Около 10 лет актриса прожила в гражданском браке с Жераром Депардье.

Кароль Буке тогда и сейчас | Фото: peopletalk.ru, kino-teatr.ru

Софи Марсо

Софи Марсо в фильме *И целого мира мало*, 1999 | Фото: kinoistoria.ru

Французская актриса Софи Марсо стала девушкой Бонда в 33 года, в фильме «И целого мира мало», где ее партнером был Пирс Броснан. К этому моменту она уже была настоящей звездой – еще в 14 лет она прославилась после главной роли в фильме «Бум». И до, и после бондианы Софи Марсо много снималась, заслужив репутацию одной из самых ярких, красивых, успешных и востребованных французских актрис.

Софи Марсо тогда и сейчас | Фото: spletnik.ru

Ева Грин

Ева Грин и Дэниел Крейг в фильме *Казино *Рояль*, 2006 | Фото: poleznoe.ru

Агента 007 в исполнении Пирса Броснана в 2006 г. «на боевом посту» сменил Дэниел Крейг, а его новой подружкой стала французская актриса Ева Грин, уже известная на тот момент по главной роли в фильме «Мечтатели», спровоцировавшем скандал из-за своей откровенности. За год до съемок в бондиане актриса дебютировала в Голливуде, и эта работа стала следующей ступенью в ее восхождении на голливудский Олимп. Ева Грин продолжает сниматься в кино, добившись в профессии к своим 40 годам немалых успехов.

Ева Грин тогда и сейчас | Фото: cosmo.ru, kino-teatr.ru

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко и Дэниел Крейг в фильме *Квант милосердия*, 2008 | Фото: showdream.org

В 2008 г. роль девушки Бонда в фильме «Квант милосердия» принесла мировую популярность украинской актрисе родом из Бердянска Ольге Куриленко. Свою карьеру она начала в 1996 г. в качестве модели, заключив контракт с парижским агентством. С 2005 г. она начала сниматься в кино, а спустя 3 года получила свою звездную роль. С тех пор Куриленко продолжает сниматься в кино в США, Великобритании, Бельгии, Франции и других странах мира. В ее фильмографии уже более 30 работ.

Ольга Куриленко тогда и сейчас | Фото: spletnik.ru

Моника Беллуччи

Моника Беллуччи в фильме *007: Спектр*, 2015 | Фото: cosmo.ru, filmz.ru

Наверное, самой нестандартной девушкой Бонда стала блистательная Моника Беллуччи – она сыграла эту роль в 50 лет! В представлениях эта актриса не нуждается – на ее счету десятки ролей в легендарных фильмах. Она признавалась, что была удивлена и польщена предложением сыграть в фильме «007: Спектр», и подчеркивала, что она – не девушка, а женщина Бонда, и нисколько не переживает по поводу своего возраста: «Многие 50-летние женщины чувствуют себя невидимыми для мужчин, но это неправильно! Разве есть что-то плохое в том, когда у 30-летнего мужчины роман с 50-летней? Важна душа и энергия, а не возраст тела. Истинная притягательность женщины – в ее интеллекте и воображении».

Моника Беллуччи на премьере фильма *007: Спектр* в 2015 г. | Фото: psychologies.ru

Источник: https://kulturologia.ru/blogs/100420/46056/