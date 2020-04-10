Девушки Бонда: Кто из актрис стал триумфатором, а кто – жертвой бондианы

Фильмы о Джеймсе Бонде выходят на экраны на протяжении уже почти 60 лет, за это время в ролях подруг главного секретного агента снялось более 50 актрис, среди которых были первые красавицы мирового кинематографа: Кароль Буке, Софи Марсо, Ева Грин, Моника Беллуччи и др. Но в их числе есть и такие актрисы, чьи имена после кратковременного звездного часа были навсегда забыты, а карьеры – разрушены, так как «подружек агента 007» на хорошие роли режиссеры звали нечасто. Это даже заставило журналистов говорить о «проклятии» девушек Бонда. Кто из актрис благодарит судьбу за эту роль, а для кого она стала клеймом – далее в обзоре.
Урсула Андресс
Самой первой девушкой Бонда в фильме 1962 г. «Доктор Ноу» стала швейцарская актриса Урсула Андресс. Позже ее называли самой лучшей девушкой агента 007, а ее появление в кадре «из пены морской» в достаточно откровенном для тех времен белом бикини – самым волнующим моментом в истории мирового кинематографа. В 1960-х гг. ее называли эталоном красоты и одной из самых желанных актрис. За кадром ее романы привлекали еще больше внимания – на протяжении 8 лет она состояла в отношениях с Жан-Полем Бельмондо, которого называла любовью всей жизни.
После бондианы Урсула Андресс снималась в десятках разных стран мира, в 1981 г. она даже снялась у Сергея Бондарчука в совместном проекте СССР, Италии и Мексики «Красные колокола», но повторить былого успеха ей так и не удалось. Ее единственной наградой стал «Золотой глобус» в 1963 г., врученный ей как лучшей дебютантке за фильм «Доктор Ноу». С каждым годом ей поступало все меньше и меньше новых предложений, а потом они и вовсе пропали. Для всех она так и осталась «девушкой Бонда». При этом ее популярность не угасала. Журнал «Максим» в 1995 г. признал ее «женщиной на все времена» и поместил ее фото на обложку.
Онор Блэкман
Еще одной подругой Бонда в исполнении Шона Коннери в 1964 г. стала Онор Блэкман в фильме «Голдфингер». Эта актриса запомнилась тем, что была одной из самых «возрастных» девушек агента 007 – во время съемок ей было 39 лет (а ее партнеру Шону Коннери – 34)! Однако и на тот момент, и в зрелые годы она выглядела намного моложе своих лет. Ее актерская карьера сложилась достаточно успешно, в ее фильмографии – работы в популярных теле- и кинопроектах «Мстители», «Коломбо», «Доктор Кто», «Мумия: Принц Египта», «Дневник Бриджит Джонс» и др., но мировую популярность ей принесла роль девушки Бонда, которая стала ее визитной карточкой.
Дайана Ригг
Этой актрисе посчастливилось сыграть единственную девушку Бонда, которую он повел под венец. Правда, день свадьбы оказался последним в ее жизни, и этот финал называли самым трагичным за всю историю бондианы. Слава актрисы была недолгой и быстро померкла. В кино ее карьера не сложилась, а вот на театральной сцене она преуспела.
Джейн Сеймур
В 1973 г. девушку Бонда в исполнении Роджера Мура сыграла Джейн Сеймур. Для 22-летней актрисы эта роль стала одной из первых заметных работ в кино. После этого она много снималась, в основном, в сериалах и телефильмах, а самой известной ее ролью стала не девушка Бонда, а главная героиня популярного сериала «Доктор Куинн, женщина-врач». В ее арсенале – 2 «Золотых глобуса», премия «Эмми» и звезда на голливудской «Аллее славы».
Барбара Бах
Перед тем, как стать девушкой Бонда, американская модель и актриса Барбара Бах играла второстепенные роли в сериалах, и образ советской шпионки Ани Амасовой в фильме «Шпион, который меня любил» стал ее звездным часом. Но этим шансом в творческой жизни она не воспользовалась, чего нельзя сказать о ее личной жизни: через 4 года после съемок актриса вышла замуж за Ринго Старра, барабанщика группы «Beatles», и с 1986 г. в кино не снималась, посвятив себя заботам о семье. Несмотря на то, что роль девушки Бонда стала единственной яркой работой в ее фильмографии, актриса не раз высказывала свое отвращение к этому персонажу, называя его «шовинистом, использующим женщин как живой щит».
Кароль Буке
В 1981 г. девушкой Бонда в фильме «Только для твоих глаз» стала французская актриса Кароль Буке. Ее называли обладательницей самых длинных ног за всю историю бондианы и одной из самых красивых подружек агента 007. Хотя эта киноработа принесла ей мировую популярность, сама актриса не считала ее значительной. Ее дальнейшая карьера сложилась успешно: партнерами Кароль Буке по съемочной площадке стали Адриано Челентано («Бинго Бонго») и Жерар Депардье («Слишком красивая для тебя»). Последняя работа принесла ей высшую французскую награду – премию «Сезар». На протяжении 20 лет Кароль Буке оставалась успешной и востребованной актрисой, сыграв более 50 ролей. Кроме того, она построила карьеру в качестве модели, став лицом известных брендов. Около 10 лет актриса прожила в гражданском браке с Жераром Депардье.
Софи Марсо
Французская актриса Софи Марсо стала девушкой Бонда в 33 года, в фильме «И целого мира мало», где ее партнером был Пирс Броснан. К этому моменту она уже была настоящей звездой – еще в 14 лет она прославилась после главной роли в фильме «Бум». И до, и после бондианы Софи Марсо много снималась, заслужив репутацию одной из самых ярких, красивых, успешных и востребованных французских актрис.
Ева Грин
Агента 007 в исполнении Пирса Броснана в 2006 г. «на боевом посту» сменил Дэниел Крейг, а его новой подружкой стала французская актриса Ева Грин, уже известная на тот момент по главной роли в фильме «Мечтатели», спровоцировавшем скандал из-за своей откровенности. За год до съемок в бондиане актриса дебютировала в Голливуде, и эта работа стала следующей ступенью в ее восхождении на голливудский Олимп. Ева Грин продолжает сниматься в кино, добившись в профессии к своим 40 годам немалых успехов.
Ольга Куриленко
В 2008 г. роль девушки Бонда в фильме «Квант милосердия» принесла мировую популярность украинской актрисе родом из Бердянска Ольге Куриленко. Свою карьеру она начала в 1996 г. в качестве модели, заключив контракт с парижским агентством. С 2005 г. она начала сниматься в кино, а спустя 3 года получила свою звездную роль. С тех пор Куриленко продолжает сниматься в кино в США, Великобритании, Бельгии, Франции и других странах мира. В ее фильмографии уже более 30 работ.
Моника Беллуччи
Наверное, самой нестандартной девушкой Бонда стала блистательная Моника Беллуччи – она сыграла эту роль в 50 лет! В представлениях эта актриса не нуждается – на ее счету десятки ролей в легендарных фильмах. Она признавалась, что была удивлена и польщена предложением сыграть в фильме «007: Спектр», и подчеркивала, что она – не девушка, а женщина Бонда, и нисколько не переживает по поводу своего возраста: «Многие 50-летние женщины чувствуют себя невидимыми для мужчин, но это неправильно! Разве есть что-то плохое в том, когда у 30-летнего мужчины роман с 50-летней? Важна душа и энергия, а не возраст тела. Истинная притягательность женщины – в ее интеллекте и воображении».
Leave a Reply