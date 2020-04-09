 
 
Апрель 9th, 2020

Бен Аффлек и Ана де Армас самоизолировались в доме актера

Пандемия коронавируса ускорила развитие отношений 31-летней Аны де Армас и 47-летнего Бена Аффлека: влюбленные не расстаются по всем правилам карантина. Завершив съемки фильма «Глубокая вода» (Deep Water), во время которых, как предполагает пресса, у них начался роман, актеры дистанцировались от всех коллег и приятелей, но не друг от друга.

Последнее время Ану и Бена только и видно в Лос-Анджелесе, где они теперь регулярно прогуливаются с собаками недалеко от дома Аффлека. Если верить источникам, на которые ссылается пресса, влюбленные поселились в его доме и ведут уединенный образ жизни.

 

Бен Аффлек и Ана де Армас

Бен Аффлек и Ана де Армас в Лос-Анджелесе

 

Похоже, они прекрасно проводят время вместе: заказывают доставку продуктов и выходят из дома только для прогулки с собаками. Бен выглядит невероятно счастливым, и Ана рядом с ним улыбается,— поделился наблюдениями инсайдер.

До самоизоляции в Лос-Анджелесе актеры успели устроить романтическое путешествие на Кубу, где родилась Ана, и в Коста-Рику.

 

Бен Аффлек и Ана де Армас

 

 

Бен Аффлек и Ана де Армас

 

 

Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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