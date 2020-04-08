Во время эпидемии Россия тотально спивается

Режим самоизоляции, временная потеря работы и мрачные перспективы на будущее толкнули россиян на массовое «паломничество» в алкомаркеты и винные магазины. Расходы населения на покупку алкоголя взлетели на 31%, поставив рекорд среди всех категорий товаров, подсчитали аналитики Сбербанка.

В целом люди экономят: в период с 30 марта по 5 апреля они потратили на 23% меньше, чем неделей ранее. Спрос на одежду, обувь, аксессуары, спортивные товары, мебель и предметы интерьера исчез практически полностью, выяснили в лаборатории по анализу и обработке big data «СберДанные».

Сохраняется повышенный спрос на продукты (+9,2% к году) и лекарства (+ 15,5%). Однако лидирует категория «винные магазины», где люди стали тратить больше, почти на треть.

При этом потребление спиртного утратило «характерную внутринедельную сезонность», отмечает Сбербанк. Люди пьют каждый день, а не только в выходные.

«В остальных сегментах динамику потребительских расходов можно охарактеризовать как отвесное падение», — пишут аналитики банка.

Ранее запрет или ограничения на продажу алкоголя во время вынужденных выходных ввели власти Карелии, Хакасии, Якутии, Башкирии, Пермского, Красноярского и Забайкальского краев, а также Ленинградской области.

Идею поддержал главный нарколог России Евгений Брюн. «Сухой закон, наверно, нет, а ограничение продажи крепких алкогольных напитков, это было бы здорово для всей России», — сказал он.