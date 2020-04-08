 
 
Апрель 8th, 2020

В Одессе морпехи отработали высадку в Крыму

Учебную десантную операцию провели на днях воины 137-го отдельного батальона морской пехоты (входи в состав 35-й отдельной бригады морской пехоты).

Как сообщили в командовании морской пехоты ВМС Украины, они высадились в районе села Николаевка Белгород-Днестровского района.

Морпехи должны были взять под контроль участок побережья и обеспечить продвижение основных сил. Также им поставили задачу уничтожить передовые наблюдательные посты и артиллерийскую батарею условного противника.

Три группы военнослужащих батальона десантировались на скоростных катерах, спущенных с борта судна ВМСУ «Шостка». Одновременно в нескольких километрах от берега два вертолета 10-й отдельной морской авиабригады высадили беспарашютным способом еще два взвода десантно-штурмовой роты.

Наладив взаимодействие между всеми группами, морские пехотинцы уничтожили наблюдательный пост, подразделения охраны артбатареи, а потом и саму артиллерию. Была захвачена автомобильная техника условного противника, после чего морпехи заняли круговую оборону.

Командовал десантом выпускник Военной академии Одессы лейтенант Кирилл Орлюк.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category: Новости, Россия, Украина ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>