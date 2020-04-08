В Одессе морпехи отработали высадку в Крыму

Как сообщили в командовании морской пехоты ВМС Украины, они высадились в районе села Николаевка Белгород-Днестровского района.

Морпехи должны были взять под контроль участок побережья и обеспечить продвижение основных сил. Также им поставили задачу уничтожить передовые наблюдательные посты и артиллерийскую батарею условного противника.

Три группы военнослужащих батальона десантировались на скоростных катерах, спущенных с борта судна ВМСУ «Шостка». Одновременно в нескольких километрах от берега два вертолета 10-й отдельной морской авиабригады высадили беспарашютным способом еще два взвода десантно-штурмовой роты.

Наладив взаимодействие между всеми группами, морские пехотинцы уничтожили наблюдательный пост, подразделения охраны артбатареи, а потом и саму артиллерию. Была захвачена автомобильная техника условного противника, после чего морпехи заняли круговую оборону.

Командовал десантом выпускник Военной академии Одессы лейтенант Кирилл Орлюк.