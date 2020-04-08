В Одессе морпехи отработали высадку в Крыму

Учебную десантную операцию провели на днях воины 137-го отдельного батальона морской пехоты (входи в состав 35-й отдельной бригады морской пехоты).
Как сообщили в командовании морской пехоты ВМС Украины, они высадились в районе села Николаевка Белгород-Днестровского района.
Морпехи должны были взять под контроль участок побережья и обеспечить продвижение основных сил. Также им поставили задачу уничтожить передовые наблюдательные посты и артиллерийскую батарею условного противника.
Три группы военнослужащих батальона десантировались на скоростных катерах, спущенных с борта судна ВМСУ «Шостка». Одновременно в нескольких километрах от берега два вертолета 10-й отдельной морской авиабригады высадили беспарашютным способом еще два взвода десантно-штурмовой роты.
Наладив взаимодействие между всеми группами, морские пехотинцы уничтожили наблюдательный пост, подразделения охраны артбатареи, а потом и саму артиллерию. Была захвачена автомобильная техника условного противника, после чего морпехи заняли круговую оборону.
Командовал десантом выпускник Военной академии Одессы лейтенант Кирилл Орлюк.
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