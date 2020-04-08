Апрель 8th, 2020 Квасное в Песах: продавать можно, показывать нельзя



Можно ли на протяжении Песаха продавать хамец? А поедать хлебобулочные изделия на глазах изумленной и негодующей публики? А проносить в места, определенные как «общественное пространство»? И вообще – это традиция или государственный закон?



Закон, и приняли его еще в 1986 году. В преамбуле к законопроекту говорилось о том, что в последнее время в Израиле на протяжении Песаха стали все чаще и чаще открыто продавать хлебобулочные изделия (питы, булочки и прочее). При том, что 80 процентов евреев в этот период не употребляют хамец, продавцы все рано не считаются с чувствами людей, соблюдающих иудейские традиции. Законопроект был представлен для предварительного обсуждения в Кнессете еще в ноябре 1984 года и поле бурных дискуссий был утвержден в облегченном варианте, в версии этакого пасхального эксгибиционизма.



Что это значит? Лишь то, что закон не запрещает продавать квасное. Запрет наложен лишь на выставление квасного на всеобщее обозрение. Да и то не везде. Так, закон не распространяется на кварталы и населенные пункты, в которых большинство населения – не евреи.



Но и это еще не все. Выставлять и, тем более, продавать хамец (квасное) можно и тогда, когда большинство членов местного совета – не евреи. Таким правом располагают и магазины, большинство работников которых, опять-таки, не евреи или же когда, в кибуцах, к примеру, клиентами магазина являются исключительно местные жители.







Ну а если закон все же был нарушен? Тогда нарушителям угрожает штраф. Определение его размеров и методы коррекции были возложены на министерство внутренних дел, но соответствующие указания не обновляются уже много лет.



Когда-то штраф составлял 350 шекелей, а сегодня органы местного самоуправления решают этот вопрос сами. Или не решают. Кто-то публикует соответствующие указания, кто-то нет, но отслеживают соблюдение закона редко, и периодически отдельные депутаты Кнессета вообще предлагают отменить этот закон за ненадобностью.



В 2001 году, спустя 15 лет после принятия «закона о маце», его предложил отменить Офир Пинес («Авода»), утверждавший, что за соблюдением закона все равно никто не следит, и он носит чисто декларативный характер. В 2017 году отменить этот закон предложила Тамар Зандберг (МЕРЕЦ), заявившая, что он не соответствует нормам демократического государства.



А в 2008-м году произошло знаменательное событие: иерусалимский суд рассматривал иск против четырех местных ресторанов, предлагавших своим посетителям хамец во время Песаха. Рестораторы тот суд выиграли. Потому что судья Тамар Бен-Ашер Цабан провела границу между открытым местом («пумби») и общественным («цибури») заявив, что ресторан место хоть и общественное, но не открытое, и закон на рестораны не распространяется.



Тамар Бен-Ашер Цабан пояснила, что выставлять хамец на продажу запрещено только в тех случаях, когда место – не только общественное, как кафе, ресторан и магазин, но и открытое взору со всех сторон. Примеры – уличные киоски, магазины с внешними витринами и рынки.



А можно ли заявиться со своим квасным в общественное место, в больницу, например? Вопрос остается открытым, но можно предположить, что Кнессет в новом составе этот вопрос окончательно «закроет».



Евгений Весник, НЭП Международной опрос: израильтяне хуже всего относятся к ООН

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