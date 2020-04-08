Белла Хадид рискует остаться без работы после карантина.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во многие сферы жизни. Модельный бизнес оказался в числе тех,кто понесет наибольшие потери. Многие пытаются быстро перестроиться и начать делать что-то более полезное,чем вечерние платья.Но есть и такие,которые до последнего будут держать марку и ни за что не откажутся от люксового статуса. Даже в ущерб себе.
К последним относиться и Белла Хадид.
Несмотря на паузу в модельной сфере, можно было бы делать рекламу в Instargam, и зарабатывать на этом. Но изначально Белла метила в «яблочко», поэтому не разменивалась на рекламу для «простых смертных». В Instargam-профиле модели мелькали всегда только топовые бренды.
Сейчас же такая реклама стала неактуальна, но и перейти из ранга «люкс» в «эконом» Белла не может. Это будет означать конец её карьере, и титул «Самой востребованной модели 21 века» придётся отдать кому-то получше.
Белла, как и положено яркой звезде на небе, «погасла». Теперь карьера девушки стремительно «падает» вниз. Всё, что остаётся модели это сидеть сложа ручки, и ждать окончания карантина. В противном случае Белле нужно уступить личным принципам, и начать двигаться в новом для модели направлении.
Сломит ли безденежье девушку окончательно, или девушка возьмёт себя в руки пока непонятно. Но времени у Беллы Хадид осталось мало, зато риск остаться у разбитого корыта растёт.
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