Апрель 8th, 2020

Белла Хадид рискует остаться без работы после карантина.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы во многие сферы жизни. Модельный бизнес оказался в числе тех,кто понесет наибольшие потери. Многие пытаются быстро перестроиться и начать делать что-то более полезное,чем вечерние платья.Но есть и такие,которые до последнего будут держать марку и ни за что не откажутся от люксового статуса. Даже в ущерб себе.

К последним относиться и Белла Хадид.

Несмотря на паузу в модельной сфере, можно было бы делать рекламу в Instargam, и зарабатывать на этом. Но изначально Белла метила в «яблочко», поэтому не разменивалась на рекламу для «простых смертных». В Instargam-профиле модели мелькали всегда только топовые бренды.