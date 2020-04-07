Апрель 7th, 2020

Звезда фильма «Челюсти» умерла от коронавируса

Голливудская актриса и звезда фильма » Челюсти» Ли Фьерро скончалась от осложнений, вызванных коронавирусом. Кинозвезде был 91 год. Добавим, что на прошлой неделе стало известно о смерти еще одной жертвы COVID-19 – британского комика Эдди Ларджа.

Последние годы Ли Фьерро жила в доме престарелых в штате Огайо. Именно там у актрисы ухудшилось самочувствие и за считаные дни она скончалась.

Отметим, что в Голливуде Ли Фьерро известна благодаря участию в фильме Стивена Спилберга «Челюсти». Актриса сыграла роль миссис Кинтнер – безутешной матери мальчика, который стал первой жертвой нападения акул. В 1987 году Ли Фьерро вернулась на экраны в киноленте «Челюсти-4″.