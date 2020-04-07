Апрель 7th, 2020

В Северо-крымский канал пустили воду — пока до границы с Крымом.

В Херсонской облгосадминистрации сообщают о наполнении Северо-Крымского канала водой и заверили, что в аннексированный Крым вода по каналу не поступает. Вода подается только до границы с Крымом.

«Был осуществлен обзор гидротехнического сооружения в Каланчацком районе, который на период временной оккупации (Крыма – КР) перекрывает Северо-Крымский канал. Как сообщили в управлении Северо-Крымского канала, с 11 марта началось наполнение канала днепровской водой. По состоянию на 3 апреля русло ПКК на территории Херсонской области заполнено до рабочих уровней, обеспечено наполнение Александровского и Перекопского каналов, а также межхозяйственных сетей», – сказано в сообщении на сайте ОГА 4 апреля.

5 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время ток-шоу «Право на власть» утверждал, что его Кабмин «не перекроет воду для украинцев в Крыму» и заявил, что неподача воды «приведет к гуманитарной катастрофе».

Позднее он написал в Facebook, что украинская власть не может подавать воду в Крым до деоккупации полуострова, потому что «невозможно по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы (России – КР)».

https://ru.krymr.com/a/news-krym-severo-krymsky-kanal/30530195.html