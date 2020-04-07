Апрель 7th, 2020

Ученые раскрыли смертельную опасность красного мяса



Ученые раскрыли смертельную опасность красного мяса — основная проблема свинины и особенно говядины — ее неправильная термическая и химическая обработка, что в свою очередь вызывает панкреатит, и даже раковые заболевания, рассказывают врачи. Много летние исследования говорят о том, что красное мясо полезно, если его варить или вялить, но жареное, а также с консервантами, оно может нанести непоправимый вред.



Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.



Об этом заявил врач-онколог Андрей Пылев .



Он также порекомендовал избегать употребления слишком горячей еды. Врач также отметил, что шоколад и кофе могут повысить риск появления других патологических состояний, но они не приводят к развитию рака. Ранее американские ученые доказали, что употребление мяса повышает риск развития смертельно опасных заболеваний.