 
 
Апрель 7th, 2020

Ученые раскрыли смертельную опасность красного мяса


Ученые раскрыли смертельную опасность красного мяса — основная проблема свинины и особенно говядины — ее неправильная термическая и химическая обработка, что в свою очередь вызывает панкреатит, и даже раковые заболевания, рассказывают врачи. Много летние исследования говорят о том, что красное мясо полезно, если его варить или вялить, но жареное, а также с консервантами, оно может нанести непоправимый вред. 

Избыточное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.

Об этом заявил врач-онколог Андрей Пылев .

Он также порекомендовал избегать употребления слишком горячей еды. Врач также отметил, что шоколад и кофе могут повысить риск появления других патологических состояний, но они не приводят к развитию рака. Ранее американские ученые доказали, что употребление мяса повышает риск развития смертельно опасных заболеваний.

Category: Наука, Новости ﻿
Load...

Leave a Reply

  

  

  

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>