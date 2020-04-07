Апрель 7th, 2020

Самый большой клад в Украине был случайно найден детьми

75 килограмм золота и серебра случайно раскопали дети в полтавской области. Это самая весомая находка,найденная на территории страны.

Летом 1912 года ,недалеко от современных Новых Санжаров,двое мальчишек нашли клад. В нем было 25 кг изделий из золота и 50 кг серебра.

12-летней Федор Деркач и 14-летней Карп Маджар пасли скот и нашли в земле сосуд. Родители подумали, что дети украли его из церкви. Находку показали священнику. Тот сообщил о сосуде в Полтаву.

Через 2 дня в село прибыл полицейский. За то время крестьяне раскопали место клада и разобрали монеты, драгоценный посуду, перстни, браслеты, позолоченное оружие и конскую упряжь.

Впоследствии полиция изъяла у крестьян 800 золотых и серебряных предметов. За следующие несколько лет многие жители села заменили соломенные крыши своих домов на жестяные и черепичные.

Под конвоем сокровище отправили в Петербург, в Эрмитаж, где оно до сих пор сохраняется. Сокровище считается крупнейшим в Восточной Европе.

Ученые считают, что клад был заупокойным подарком. Нашли остатки дубовых брусьев с остатками шелковой ткани. Это мог быть деревянный саркофаг, обшитый шелком.

Время сокрытия клада определили по найденным в нем монетами — VII в. н.э. Большинство исследователей считает, что клад принадлежал вождю степных кочевников. В то время на территории современной Украины существовали кочевые объединения Великая Булгария и Хазарский каганат.