Лобода призналась,что находится в топе Инстаграм-ее главная цель

Светана Лобода поддерживает имидж секс-символа всеми силами и средствами. Вряд ли где то в сети можно найти фото певицы ,демонстрирующее просто хорошее настроение,без обязательного налета невообразимой сексуальности.
Последнее «домашнее» фото -яркое тому подтверждение.
Она примерила смелый аутфит и поделилась провокационными снимками. Светлана позировала в сексуальном топе со спущенными лямками. Видно, что под одеждой отсутствовал бюстгальтер.
Лобода сделала выразительный макияж и выделила глаза золотистыми тенями. Свои пухлые губы красотка подчеркнула нюдовой помадой. Певица сделала стильную прическу и уложила длинные белокурые волосы назад.
Look завершили украшения. Девушка надела на шею тонкие цепочки с подвесками. Она изложила свои мысли в поэтической форме.
«Красивая малышка,
Секси-мадемуазель,
Светиться в топе Инстаграм —
Ее самая главная цель», — написала Светлана. Она дала понять, что наполнена творческими идеями. «С таким карантином, может, еще один альбом записать… Хотите?» — заинтриговала певица поклонников.
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