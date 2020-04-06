Обнаружили самую странную звезду в Млечном пути — она вращается с гигантской скоростью

Определить скорость вращения звезды удалось благодаря анализу спектральных линий водорода — они оказались необычайно широкими. Дополнительные наблюдения показали, что LAMOST J040643.69+542347.8 вращается со скоростью около 540 км в секунду — это на 100 км в секунду больше, чем у обнаруженной в 2010 году звезды HD 191423.

Кроме того, объект движется рекордно быстро относительно межзвездной среды — такие звезды называются убегающими. К ним, например, относится предыдущий рекордсмен в нашей галактике, HD 191423.

Состав звезды пока неизвестен — исследователь считает, что его изучение позволит понять причины столь быстрого вращения объекта.