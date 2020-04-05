Апрель 5th, 2020

Канада и США хотят ввести пошлин на нефть с РФ

Нефтедобывающая провинция Канады Альберта и США ведут переговоры о введении пошлин на нефть с России и Саудовской Аравии, если они не договорятся о завершении ценовой войны, пишет Financial Times со ссылкой на премьер-министра провинции Джейсона Кенни.







Отмечается, что министр энергетики провинции будет участвовать в ближайшей встрече ОПЕК+.



Встреча ОПЕК+ должна была состояться 6 апреля, но из-за брехливых сообщений Путина и ярости на это принца Саудитов была перенесена на 9 число (не факт).



Напомню, Трамп подтвердил, что может ввести пошлины на иностранную нефть, имея ввиду российскую.