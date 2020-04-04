Апрель 4th, 2020

От коронавируса умер известный дизайнер

Умер один из самых известных итальянских дизайнеров обуви Сержио Росси.

Незадолго до смерти он был госпитализирован в больницу Буфалини города Чезена в регионе Эмилия-Романья, где у него подтвердилась коронавирусная инфекция. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

Незадолго до случившегося бренд Росси пожертвовал 100 тысяч долларов одной из итальянских больниц на борьбу с коронавирусом.

Сержио Росси родился в Сан-Мауро-Пасколи в 1935 году. Он изучил эту профессию у своего отца, начал производить обувь в начале 1950-х годов и запустил свою одноименную марку в 1968 году. Дизайнер сотрудничал с такими модными домами, как Versace, Dolce & Gabbana и Azzedine Alaïa. Среди самых знаменитых моделей его бренда — туфли Godiva и сандалии Opanca.