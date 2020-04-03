Апрель 3rd, 2020

«Однажды… в Голливуде» издадут книгой

Квентин Тарантино стал гостем подкаста Pure Cinema, в котором поделился новыми идеями. Он рассказал, что подумывает о возможной новеллизации своей девятой картины «Однажды… в Голливуде», о чём начал активно размышлять именно в последнее время.

Идея расширить вселенную «Однажды…в Голливуде» уже не в первый раз посещает постановщика. Ранее он также заявил, что планирует выпустить мини-сериал «Закон охоты», в котором по сюжету снимается герой Леонардо ДиКаприо.

Кроме того, Тарантино работает над книгой о ветеране Второй мировой войны, который открывает для себя магию классического кинематографа. Когда конкретно она увидит свет, пока неизвестно.