 
 
Апрель 3rd, 2020

«Однажды… в Голливуде» издадут книгой

"Однажды… в Голливуде" может превратиться в книгу

Квентин Тарантино стал гостем подкаста Pure Cinema, в котором поделился новыми идеями. Он рассказал, что подумывает о возможной новеллизации своей девятой картины «Однажды… в Голливуде», о чём начал активно размышлять именно в последнее время.

Идея расширить вселенную «Однажды…в Голливуде» уже не в первый раз посещает постановщика. Ранее он также заявил, что планирует выпустить мини-сериал «Закон охоты», в котором по сюжету снимается герой Леонардо ДиКаприо.

Кроме того, Тарантино работает над книгой о ветеране Второй мировой войны, который открывает для себя магию классического кинематографа. Когда конкретно она увидит свет, пока неизвестно.

Category: Новости, Шоу-бизнес ﻿
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