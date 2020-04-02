Апрель 2nd, 2020

COVID-19 оказался опасным для новорожденных

Lingkong Zeng et al. / JAMA Pediatrics, 2020

Медики из Уханя показали возможность передачи новой коронавирусной инфекции новорожденным и тяжелое течение болезни у таких детей. Их исследование опубликовано в JAMA Pediatrics. Ранее мы сообщали, что у беременных с подтвержденным диагнозом COVID-19 рождались только здоровые дети, но те данные были получены на меньшей выборке и оказались преждевременными.

По мере того как выявляются все новые случаи COVID-19, уточняются характеристики этой инфекции. Если в начале эпидемии считалось, что болезнь поражает в основном старых людей, а у молодых протекает легко, после выяснилось, что ей вполне подвержены и люди среднего возраста и им тоже нередко требуется искусственная вентиляция легких. Также долгое время не было известно тяжелых случаев заболевания у детей, а первые сообщения о состоянии инфицированных беременных и их детей не содержали упоминаний заражения новорожденных.

Теперь сотрудники Детской больницы города Ухань представили отчет о 33 случаях ведения родов у больных новой коронавирусной инфекцией (ее выявляли ПЦР мазков из носоглотки и заднего прохода) и постнатального ухода с января по февраль 2020 года. Каждая женщина родила по одному ребенку.

COVID-19 выявили у трех мальчиков. Все они появились на свет в результате кесарева сечения, так как у их матерей развилась пневмония и из-за некоторых других проблем. Один из заболевших детей был недоношенным (31 неделя). У здоровых кесарево сечение применили в 23 случаях из 30.

У всех троих детей на второй и четвертый дни после рождения тесты выявляли вирус, а на шестой (или седьмой в случае одного из них) — уже нет. У недоношенного и одного родившегося в срок пневмония проявилась уже с рождения, у второго доношенного — на второй день. Этот диагноз подтвердили рентгенографией грудной клетки и компьютерной томографией (в случае недоношенного).

Кроме пневмонии, у двоих маленьких пациентов проявилась лихорадка, а у того, который родился после 31 недели беременности, было подозрение на сепсис, который лечили антибиотиками. В отделении интенсивной терапии они провели 2, 4 и 11 дней (больше всего — недоношенный ребенок, ему также понадобилась искусственная вентиляция легких). Все остались живы.

Каким путем дети заразились COVID-19 и когда это произошло — до или после рождения, неизвестно. Авторы отмечают, что меры по предотвращению инфекции во время пребывания матерей в больнице и родов были очень строгими, поэтому мала вероятность, что заражение детей произошло в медицинском учреждении.

Однако в комментариях на странице научной статьи молекулярный иммунолог Саба Алзабин (Saba Alzabin) из компании Nabta Health обращает внимание на то, что все инфицированные появились на свет с помощью кесарева сечения и симптомы появились лишь через два дня после рождения. Это, по ее мнению, может указывать на внутрибольничную инфекцию. Впрочем, в ее комментарии есть ошибки: не все здоровые дети родились естественным путем (а она утверждает, что все), и у одного пациента симптомы обнаружились сразу.

Получается, что COVID-19 может тяжело, с лихорадкой и пневмонией, протекать даже у самых маленьких пациентов, и они, вероятно, заражаются от матерей. Тем не менее, механизм инфицирования только предстоит выяснить.