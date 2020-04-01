В Украине доминирует лечение коронавируса подорожником и изоляцией от Слуг Народа

Нам, конечно, всем бы хотелось узнать, какова стратегия правительства в целом и МОЗ в частности в плане борьбы с эпидемией.



К сожалению, предыдущий министр здравоохранения был очень занят тем, чтобы притулить своего человечка на закупочки, и выработать эту стратегию не успел. А новый министр здравоохранения взялся за дело всерьёз, и решил прежде всего запретить гулять в парках и собираться больше двух человек — а эпидемия подождёт.



Что ж, попробуем всё же догадаться о том, какая же стратегия у нашего правительства и нашего МОЗ. Я для этого подписан на официальный телеграм-канал МОЗ, посвящённый коронавирусу — он так и называется, «Коронавірус інфо». Спойлер: и по содержанию он тоже мал-мал похож на «СПИД-ИНФО».



Итак, дайджест сообщений за три последних дня. Вот они, по порядку:



30 МАРТА

- Не выходите из дома!

- Уряд міністра Ємца посилює карантинні заходи.

- 480 выявленных заболевших.

- Не выходите из дома! — рассказывает другой телеграм-канал.

- Не выходите из дома! — рассказывает врач-педиатр.

- Украинцам, вернувшимся из-за границы, не нужно проходить тестирование.

- Появились временные пункты сортировки больных. Фото палатки.

- Почитайте истории заболевших здесь! (ссылка)

- Опа, один вылечился.

- У нас новый министр, ура!

- Заява предыдущего министра, на трёх страницах.

- 548 выявленных заболевших.

- Обращение нового министра, на трёх страницах.



31 МАРТА

- Доброе утро! Не выходите из дома!

- 549 выявленных заболевших.

- Оновлено алгоритми лікування. Оказывается, лікування все ж таки інколи має надаватися обов’язково. Это всё усложняет, конечно.

- Ещё одно заявление нового министра.

- Опрос: как вы переносите карантин? С большим отрывом лидирует ответ «Та нормально, водичка отличная, давайте ишшо!»

- Не выходите из дома!

- МОЗ и Uber договорились возить медиков на работу.

- ШОК КОНТЕНТ МОЛНИЯ СРОЧНО В НОМЕР Звизда футбола опасносте, известный итальянский мультимиллионер заболел, НО К СЧАСТЬЮ ВЫЛЕЧИЛСЯ, ура товарищи!!! Теперь и помирать не страшно, ежели чего!

- А вы — не выходите из дома!!!

- А мы ещё завели инстаграмчик, всем чмаффки, сердечко свичечка гиф

- Разрешили рынкам работать.

- 645 выявленных заболевших.





1 АПРЕЛЯ- Та вашу мать не выходите же из дома!- 669 выявленных заболевших.- Не выходите из дома, и скачайте наклейки.- Подпишитесь ещё на вот этот телеграм-канал.- Что надо знать про тесты на коронавирус? (Спойлер: что их всё ещё нет ни хуя. Тому радимо вам не панікувати і не вимагати тестування, бо тести взагалі неінформативні, тим паче їх нема.)- Сообщаем, что медицина у нас бесплатна.- Новый министр усилил карантинные меры и для вашего удобства запретил прогуливаться в парках, ЧТОБЫ ВЫ СИДЕЛИ ДОМА СВОЛОЧИ.

* * *

Из этого дайджеста мы видим что? Точнее, из этого дайджеста мы видим, что у правительства и МОЗ нет чего?

Правильно. Ничего нет.

Стратегии нет. Плана действий нет. Системного подхода нет. Информации никакой — нет.

Сколько в стране тестов?

Сколько граждан было протестировано?

Почему в Николаевской области нет заражённых? Они все здоровые, или там просто спиздили тесты?

Сколько у нас всё-таки аппаратов вентиляции лёгких?

Сколько у нас коек в больницах, выделенных для приёма больных с коронавирусом?

Какие меры предпринимаются, чтобы в других больницах случайно не заразились?

Какие меры предпринимаются, чтобы увеличить количество мест в больницах?

Медики увольняются? Почему? Что вы предпринимаете?

У нас деньги вообще есть? Нет? Барыга украл? Понимаю. Что вы предпринимаете по этому поводу? Пытаетесь провалить сотрудничество с МВФ?

Почему у нас умерших БОЛЬШЕ, чем выздоровевших? Хотелось бы комментарий министра, как же так вышло, и почему опять в этом «виноват Порошенко».

Вот короткий, и крайне неполный список вопросов, на которые я бы хотел получить ответ в официальном телеграм-канале. Но вместо этого за три дня я восемь раз прочитал, что мне не надо выходить из дома, и два раза (ЗА ТРИ ДНЯ!!!) усилили карантинные меры.

Вот и вся стратегия, ребята. Сидеть дома! Надо просто перестать выходить из дома! Будем сидеть дома в карантине, и ждать. Вдруг оно как-нибудь само. Вдруг вирус улетит на Луну. Вдруг прилетит волшебник в голубом вертолёте и раздаст эскимо. Вдруг оно как-то само всё наладится. Надо просто посидеть дома и подождать. Вдруг будет чудо.

А пока можно назначать человечков на закупочки, строить домики, получать зарплатку, и штамповать указики, о том чтобы все сидели дома и не выходили в парк, а то будет штрафик и немножко дубиночками отх»ярим по почечкам.

Вот и вся наша стратегия.

Поздравляю! Здобулы!

Напоминаю, что ответственность за это несёт лично президент Владимир Зеленский и его партия «Слуга народа». Потому что у них монокоалиция, и они несут всю полноту ответственности за все кадровые назначения, и как следствие — за действия своих министров, что живого трупа Емца, что микрофюрера Степанова.

Просто не выходите из дома!

Просто не работайте!

Просто не получайте зарплату!

Просто когда вас вышвырнут из арендованной квартиры — просто надо подождать и соблюдать карантин.

Просто когда вам будет нечего жрать — надейтесь, что партия ЕС пришлёт продуктовый набор. Или глодайте кору. Или просите милостыню, не собираясь больше двух. Или съешьте соседей.

Но главное — не выходите из дома! Другой стратегии у нас для вас нет.

А в это время Уляна Супрун просит Элона Маска помочь с аппаратами вентиляции лёгких. Это очень смешно. Давайте все посмеёмся. Гыгыгыгы, как смешно, она в твиттере его просит помочь. Ыхыхыхы, доктор Смерть, гагагага, как смешно, Элона Маска просит в твиттере, гыгыгы.

А новый министр здравоохранения пока занят. Он решает, на этой неделе ввести комендантский час, чтобы вы не выходили из дома, или на следующей.

Вот такая у нас стратегия. Таков наш примар.

И помните: не выходите из дома.

Больше двух не собираться.

Шаг вправо, шаг влево приравнивается к попытке заражения.

Владимир ЗавГорОдний